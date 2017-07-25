Testereli saldırgan şizofren hastasıymış

İSVİÇRE polisinden yapılan açıklamada, Wrousis’in müşterisi olduğu sağlık sigortası kurumu çalışanlarını hedef aldığı ve yaralılardan ikisinin bu çalışanlardan olduğu bildirildi. Wrousis’in şizofren olduğu, ormanda yaşadığı, daha önce silah mevzuatına karşı gelmekten iki kez ceza aldığı, ayrıca polis tarafından agresif ve tehlikeli olarak tanımlandığı ifade edilen açıklamada, elektrikli testereyle yaralanan beş kişinin hayati riskinin bulunmadığı da belirtildi. İsviçre polisi, Almanya sınırındaki Schaffhausen’de eski şehir bölgesinde elinde testere bulunan bir erkeğin, dün öğle saatlerinde, sağlık sigortası şirketinin olduğu binaya girerek beş kişiyi yaraladığını duyurmuştu. Güvenlik güçleri olayın ardından saldırganın aracının terk edilmiş halde bulunduğunu, şüpheliyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetmişti. Saldırganın fotoğrafını da yayınlayan polis, olayın nedeninin henüz bilinmediğini ancak araştırıldığını aktarmıştı. Polis, bunun bir terör saldırısı olmadığını da vurgulamıştı.