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Tesla'dan endişe veren açıklama: Hurdaya dönen araç otopilottaydı

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın açıklamasına göre, California'da ölümlü bir kazaya karışan araçları otopilot modundaydı

Tesla'dan endişe veren açıklama: Hurdaya dönen araç otopilottaydı

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın açıklamasına göre, California'da ölümlü bir kazaya karışan araçları otopilot modundaydı

01 Nisan 2018 Pazar 08:27
Tesla'dan endişe veren açıklama: Hurdaya dönen araç otopilottaydı
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TESLA, California'da ölümlü kazaya karışan araçlarının otopilot modunda olduğunu açıkladı. Açıklama, sürücüsüz araç teknolojisi konusundaki kaygıları arttırdı.

BARİYERLERE ÇARPIP YANMIŞTI

 23 Mart'taki kazada Tesla'nın Model X aracı yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, alev almıştı.

Şirket hayatını kaybeden 38 yaşındaki sürücünün kazadan saniyeler önce aracı otopilot moduna geçirdiğini açıkladı. Ancak sistemin beton bariyeri algılayıp algılamadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

SİSTEM, SÜRÜCÜYÜ UYARMIŞ

Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Sürücü, kazadan önce kontrolü alması gerektiğine yönelik sesli ve görsel uyarılar aldı. Beton bariyere çarpmadan önce, beş saniye ve 150 metre boyunca beton bariyeri görebilirdi ancak herhangi bir şey yapmadı" denildi.

Tesla'nın araçlarındaki otopilot sistemi fren yapabiliyor, hızlanabiliyor ve belli koşullar altında direksiyon hakimiyetini alabiliyor.

2016'DA DA ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANMIŞTI

2016'da Florida'da Tesla araç kullanan bir sürücü yoluna çıkan kamyonu tespit edemeyince yaşanan kazada ölmüştü.

Bu kazanın ardından araçlarda yeni güvenlik önlemleri alınmış ve sürücü direksiyona uzun süre dokunmadığında otopilot modunun kapanması ve aracın durması gibi özelliklere yer verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Uber şirketine ait bir sürücüsüz araz yoldan geçen bir kadına çarpıp, öldürmüştü. Şirket kazanın ardından, Kuzey Amerika'daki sürücüsüz araç denemelerine son vermişti.

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CaliforniaTesla
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