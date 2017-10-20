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Terörle mücadele polislerine silahlı saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde Irak merkezi hükümetine bağlı terörle mücadele güçlerince oluşturulan kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis öldü, 4 polis yaralandı

Terörle mücadele polislerine silahlı saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde Irak merkezi hükümetine bağlı terörle mücadele güçlerince oluşturulan kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis öldü, 4 polis yaralandı

20 Ekim 2017 Cuma 07:59
Terörle mücadele polislerine silahlı saldırı
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AZADİ Polis Karakolu Subayı Nejdet Vindavi, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Kerkük kent merkezindeki Şorca Mahallesi'nde terörle mücadele  polislerinin kontrol noktasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı  gerçekleştirildiğini söyledi.
Saldırıda, 1 polisin hayatını kaybettiğini, 4 polisin de yaralandığını  belirten Vindavi, kent merkezinde olası güvenlik boşluğunu önlemek için polis  ekiplerinin çeşitli semtlerde kontrol noktası oluşturmaya başladığını ifade etti.

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Son Güncelleme: 20.10.2017 08:01
Anahtar Kelimeler:
Silahlı SaldırıKerkükIrak
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