Terörist başı Gülen'in ayağına gidip canlı yayına çıkardılar
Mısır'da darbeci Sisi'ye bağlı olarak uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i canlı yayın konuğu yaptı.
DÜNYA 30.09.2019, 12:08
MISIR'DA darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye bağlı olarak uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖelebaşı Fetullah Gülen ile Pensilvanya'da röportaj yaptı.
YALANLARINA DEVAM ETTİ
Daha önce de 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Sisi tarafından yalnız bırakılmayan terör örgütü lideri Gülen, yalanlarına devam etti.
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