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Terörist başı Gülen'in ayağına gidip canlı yayına çıkardılar

Mısır'da darbeci Sisi'ye bağlı olarak uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i canlı yayın konuğu yaptı.

DÜNYA 30.09.2019, 12:08
Terörist başı Gülen'in ayağına gidip canlı yayına çıkardılar
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MISIR'DA darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye bağlı olarak uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖelebaşı Fetullah Gülen ile Pensilvanya'da röportaj yaptı.

YALANLARINA DEVAM ETTİ

Daha önce de 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Sisi tarafından yalnız bırakılmayan terör örgütü lideri Gülen, yalanlarına devam etti.

#mısır #Terörist başı #Fetullah Gülen #TEN TV #fetö
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