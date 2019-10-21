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Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi

Barış Pınarı Harekatı'yla köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK'nın üst düzey bir sorumlusu İsrail'den Suriye'deki askerlerini çeken ABD'ye baskı yapmasını talep etti

DÜNYA 21.10.2019, 18:02 21.10.2019, 18:05
Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi
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İSRAİL'İN Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, adının açıklanmasını  istemeyen YPG/PKK'nın sözde üst düzey bir yetkilisinin, "İsrail'in ABD Başkanı  Donald Trump'a, güçlerini Suriye'nin kuzeyinde tutması yönünde baskı yapması  gerekir." şeklindeki sözlerine yer verildi.
İsrail'in ABD'ye baskı yapmasının önemini vurgulayan sözde yetkili,  "Aksi halde, İsrail'in bize yardım etmek için yapabileceği hiçbir şey yok." dedi.  İsrail, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör  koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış  Pınarı Harekatı'na karşı çıkmıştı.
 

#terör örgütü #YPG/PKK #israil
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