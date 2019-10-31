Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı: İşte yeni liderleri

ÖTE yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonunun görüntülerini yayınlanmıştı.

CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, açıklamasında "(Bağdadi'nin) Gizlendiği yerde kısa süreli ve eyleme geçirilebilir istihbaratı elde ettiğimiz netleştiğinde, onu yakalamak veya öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik ve görev için özel bir operasyon ekibi hazırlamaya başladık. Misyonun ana taslağı Suriye'de önceden düzenlemiş olan özel operasyon kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir helikopter saldırısıydı" ifadelerini kullanmıştı.

EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. El Kaide'ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla DEAŞ'ı kurmuş ve 2010'da başına geçmişti.