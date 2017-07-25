terör örgütü bünyesindeki kürt eşcinseller deaş a karşı ordu kurdu

TERÖR örgütü YPG bünyesindeki eşcinseller, DEAŞ'la savaşmak amacıyla birlik kurdu. Grup, amacının "Çift cinsiyet baskısını yok etmek" olduğunu ifade etti. DEAŞ'ın Suriye'de eşcinselleri cezalandırıp öldürerek ayakta kalamayacağını söyleyerek bildiri yayınlayan grup, "Eşcinsel erkeklerin çatılardan atılıp DEAŞ tarafından taşlanmasına ve ölüme terk edilmesine seyirci kalınamaz." dedi.

"BU EŞCİNSELLER FAŞİSTLERİ ÖLDÜRÜYOR" YAZILI AFİŞLE POZ VERDİLER

Birlik, LGBT'nin Suriye'nin Rakka kentinde gökkuşağı bayrağı ve "Bu eşcinseller faşistleri öldürüyor" yazılı bir afişle poz verdikleri bir fotoğrafı da paylaştı.

RAKKA'DA SAVAŞIYORLAR

Grubun sözcüsü Heval Rojhilat, yeni kurulan birliğin büyüklüğünü ve grup üyelerinden kaçının LGBT mensubu olduğunu açıklamadı ancak "Çoğu arkadaşımız LGBT topluluğunda ve biz şu an Rakka'da savaşıyoruz" şeklinde konuştu.

DEAŞ'IN 3 YILDIR DÜZİNELERCE EŞCİNSELİ ÖLDÜRDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Rakka düşerse şehirde gökkuşağı bayrağının uçurulacağı açıklandı. Terör örgütü DEAŞ sosyal medya kanallarında, eşcinsel erkeklerin yüksek binaların tepesine çıkarıldığı fotoğraf ve videoları yayınladı. Hayatta kalmayı başarırlarsa, aşağıda bekleyen çete tarafından öldürülecekleri açıklandı. Üç yıldan uzun bir süredir, DEAŞ yönetimine maruz kalan düzinelerce LGBT mensubunun öldürüldüğü düşünülüyor.