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Terör örgütü 128 sivili infaz etti

Terör örgütü IŞİD Suriye'nin Humus kentine bağlı Karyatin kasabasında 3 haftada 128 sivili öldürdü

Terör örgütü 128 sivili infaz etti

Terör örgütü IŞİD Suriye'nin Humus kentine bağlı Karyatin kasabasında 3 haftada 128 sivili öldürdü

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:09
Terör örgütü 128 sivili infaz etti
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MUHALİFLERE yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SİHG), Humus kentinin kırsalındaki Karyatin kasabasında 128 sivilin IŞİD tarafından öldürüldüğünü duyurdu.
SİHG Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu kişilerin yaklaşık 3 hafta içerisinde öldürüldüklerini açıkladı.

Gözlemevi'ne göre en az 128 kişi, "rejimin ajanları" oldukları iddiasıyla infaz edildi.

Suriye ordusunun ülkenin doğusunda yürüttüğü operasyondan kaçan IŞİD militanları, Karyatin'e saldırarak Ekim ayı başında kasabayı ele geçirmişti.

Karyatin Cumartesi günü Suriye ordusu tarafından geri alınmıştı.

Suriye ordusu, bir süredir ülkenin doğusundaki Deyrizor'u IŞİD'in elinden geri almak için operasyon yürütüyor.

Ordunun operasyonlarına karadan İran destekli milisler ve havadan Rus jetleri destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüIŞİDSuriyeKaryatinSİHG
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