Terör örgütü 128 sivili infaz etti

Suriye ordusu, bir süredir ülkenin doğusundaki Deyrizor'u IŞİD'in elinden geri almak için operasyon yürütüyor.

Gözlemevi'ne göre en az 128 kişi, "rejimin ajanları" oldukları iddiasıyla infaz edildi.

MUHALİFLERE yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ( SİHG ), Humus kentinin kırsalındaki Karyatin kasabasında 128 sivilin IŞİD tarafından öldürüldüğünü duyurdu. SİHG Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu kişilerin yaklaşık 3 hafta içerisinde öldürüldüklerini açıkladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.