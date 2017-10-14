Tepkiler peş peşe geliyor! Bu karar...

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye Fransa ve Avrupalı müttefiklerinin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını bildirdi.



Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Ruhani ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.



Açıklamaya göre Macron, Ruhani'ye, ABD'nin nükleer anlaşmayı desteklememesinin 2015'te İran ile yapılan nükleer anlaşmayı sonlandırmayacağını bildirdi.



Macron'un görüşmede, Fransa ve Avrupalı müttefiklerinin anlaşmayla ilgili taahhütlerine uymaya devam edeceklerini belirttiği kaydedildi.



Görüşmede Macron'un anlaşmayla ilgili İran'ın uyması gereken şartları da sıraladığı ifade edildi.



ABD Başkanı Donald Trump bugün ülkesinin İran'la ilgili yeni stratejisini açıklamış, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtmiş, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." demişti.



İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyordu.



Göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak niteleyen Trump, Tahran konusunda sert adımlar atacağı mesajını veriyordu.