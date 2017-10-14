Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
14 Ekim 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
14 Ekim Günlük Burç Yorumu
14 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Ekim 2017 Alanya -...
Bu besinler cinsel isteksizliğe iyi geliyor!
Bu besinler cinsel isteksizliğe iyi...
Flaş Haber
Okula silahlı saldırı!
Kapat
banner468

Tepkiler peş peşe geliyor! Bu karar...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi arayarak, nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını bildirdi. Görüşme sonrası Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Amerika'nın kararı İran nükleer anlaşmasını sonlandırmaz" denildi

Tepkiler peş peşe geliyor! Bu karar...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi arayarak, nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını bildirdi. Görüşme sonrası Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Amerika'nın kararı İran nükleer anlaşmasını sonlandırmaz" denildi

14 Ekim 2017 Cumartesi 07:29
Tepkiler peş peşe geliyor! Bu karar...
banner404

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye Fransa ve Avrupalı müttefiklerinin İran ile yapılan nükleer  anlaşmaya bağlı kalacaklarını bildirdi. 
 
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Ruhani ile telefon  görüşmesi yaptığı belirtildi.
 
Açıklamaya göre Macron, Ruhani'ye, ABD'nin nükleer anlaşmayı  desteklememesinin 2015'te İran ile yapılan nükleer anlaşmayı sonlandırmayacağını  bildirdi.
 
Macron'un görüşmede, Fransa ve Avrupalı müttefiklerinin anlaşmayla  ilgili taahhütlerine uymaya devam edeceklerini belirttiği kaydedildi.
 
Görüşmede Macron'un anlaşmayla ilgili İran'ın uyması gereken şartları  da sıraladığı ifade edildi.
 
ABD Başkanı Donald Trump bugün ülkesinin İran'la ilgili yeni  stratejisini açıklamış, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik  ayrılmayacağını belirtmiş, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme  ulaşamazsak o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve  herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal  edilebilir." demişti.
 
 İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya)  tarafından 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden  beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyordu.
 
Göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer  anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak niteleyen  Trump, Tahran konusunda sert adımlar atacağı mesajını veriyordu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
RuhaniMacron
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı bültenle aranıyordu: Ülke ülke geziyor
Kırmızı bültenle aranıyordu: Ülke ülke geziyor
Hindistan, Arakanlı Müslümanları sınır dışı ediyor
Hindistan, Arakanlı Müslümanları sınır dışı ediyor
'İran’la nükleer antlaşmasından çekilmeyeceğiz'
'İran’la nükleer antlaşmasından çekilmeyeceğiz'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim