TEM'de kaza! Çok sayıda yaralı...
TEM otoyolu istoç mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyerlere çarparak yan yattı. Kaza da 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
DÜNYA 06.10.2019, 08:08 06.10.2019, 08:12
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Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
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|7
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|7
|10
|7. Galatasaray
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|10
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|9
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|9
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|8
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|6
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|3
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|O
|P
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|7
|13
|2. Akhisar Bld.Spor
|7
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|7
|12
|4. Altay
|7
|12
|5. Bursaspor
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|12
|6. Ümraniye
|6
|11
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
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|7
|13. Adanaspor
|6
|6
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|6
|5
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|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|7
|16
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|8
|14
|4. Crystal Palace
|8
|14
|5. Burnley
|8
|12
|6. Arsenal
|7
|12
|7. West Ham
|8
|12
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|11
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|7
|11
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|7
|11
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|9
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|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
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|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
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|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Real Betis
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|8
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2