Telefonunu şarj etmek için girdiği dükkanda tecavüze uğradı!

İNGİLTERE'DE telefonunu şarj etmek için dükkana giren kadın tecavüze uğradı.

TELEFONU ŞARJ ETMEK İSTEDİ

Arkadaşının evine gitmekte olan kadın, telefonunun şarjı bitince dükkana girip o anda dükkanda tek başına olan çalışana telefonu şarj edip edemeyeceğini sordu. 30 yaşındaki çalışan Swapnil Kulat, kadına olumlu cevap verdi.

ÖNCE DÖVDÜ, SONRA TECAVÜZ ETTİ

Kadın dükkana girdikte sonra Kulat dükkanı kapatıp kadının çıkmasına izin vermedi. Bir sopayla kadını darp eden Kulat, daha sonra da kadına tecavüz etti.

Tecavüzün ardından bir süre de uyuyan tecavüzcü, uyanınca kapıyı açtı ve kadının dışarı çıkmasına izin verdi.

7 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kadının polise gitmesinden sonra gözaltına alınan adam, çıkarıldığı mahkemece yedi yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme savcısı, Kulat'ın uyguladığı şiddetten dolayı mağdurun vucudunda yaralar oluştuğunu ve ömür boyu sürecek psikolojik bir hasar bıraktığını söyledi.