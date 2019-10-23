banner449

banner552

banner481

banner472

Tel Aviv'den Riyad'a giden "gizemli uçak" tartışma yarattı

Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan ve Riyad'a indikten 55 dakika sonra doğrudan Tel Aviv'e dönen "gizemli uçağın" Netanyahu ya da MOSSAD Başkanı'nı ABD-Suudi Arabistan-İsrail üçlü toplantısına taşımış olabileceği ileri sürüldü

DÜNYA 23.10.2019, 18:01
Tel Aviv'den Riyad'a giden
banner404

 İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion  Havalimanı'ndan kalkan Challenger 604 tipi özel bir uçağın dün akşam saatlerinde  Ürdün'ün başkenti Amman’a indikten 2 dakika sonra yeniden havalanarak Suudi  Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmesi soru işaretlerine yol açtı.  İsrail'in Haaretz gazetesinin editörlerinden Avi Scharf, sosyal medya  hesabından yaptığı açıklamada, akıllı telefonlara indirilebilen özel bir  uygulamayla, Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan ve Suudi Arabistan'a indikten 55  dakika sonra doğrudan Tel Aviv'e dönen bu gizemli uçağın hareketini takip  ettiğini belirtti.

 Bu uçağın İsrailli bir yetkiliyi ABD-Suudi Arabistan-İsrail üçlü  toplantısına taşıdığı olasılığına işaret eden Scharf, "Riyad'daki hızlı üçlü  toplantıya İsrail'den kimse geldi mi bilmiyorum." ifadesini kullandı. Scharf’ın söz konusu açıklaması, İsrail basınında tartışmalara neden  oldu.

 
Uçakta Netanyahu ya da MOSSAD Başkanı'nın bulunduğu iddiası
 
Öte yandan İsrail'n Maariv gazetesinden gazeteci-yazar Yossi Melman da  sosyal medya hesabından, "Dün gece Ben Gurion Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a  gizemli bir uçuş yapıldı. Söz konusu uçak, seferini yıkamak için 2 dakikalığına  Amman'a indi, oradan da Riyad'a geçti. Pistte sadece 55 dakika kaldı ve sonra Ben  Gurion’a geri döndü." paylaşımında bulundu. Söz konusu uçakta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ya da İsrail  İstihbarat Servisi MOSSAD'ın başkanı Yossi Cohen'in olabileceğini iddia eden  Melman, şunları kaydetti: "ABD Savunma Bakanı Mark Esper dün Riyad'daydı. Bununla bir alakası  olabilir. Bana göre bu uçaktaki üst düzey İsrailli yetkili ya Başbakan Netanyahu  ya da MOSSAD Başkanı Cohen'dir. Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'a  gitmiş olabilirler."
 
Melman'ın paylaşımında kullandığı "seferini yıkamak" tabiriyle, Suudi  Arabistan ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin bulunmaması nedeniyle  uçakların önce üçüncü bir ülkeye inmesini kastettiği ifade ediliyor.İsrail resmi makamlarından ise söz konusu "gizemli sefere" ilişkin  herhangi bir açıklama yapılmadı. Son yıllarda medyaya yansıyan birçok raporda, İran dosyasıyla ilgili  olarak İsrail ile Suudi Arabistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında  ilişkilerin geliştiğine vurgu yapılmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu da son yıllarda İsrail ile diplomatik  ilişkileri bulunmayan birçok Arap ülkesiyle ilişkiler kurulduğuna dikkati  çekmişti.
 

#Tel Aviv
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 23 Ekim 2019
İmsak 05:46
Güneş 07:06
Öğle 12:47
İkindi 15:49
Akşam 18:18
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545