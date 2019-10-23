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Tel Abyad'da patlama: 3 ölü, 10 yaralı

Terör örgütü YPG'ye verilen 150 saatlik sürecin başlamasıyla teröristler saldırıya geçti. Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

DÜNYA 23.10.2019, 15:50
Tel Abyad'da patlama: 3 ölü, 10 yaralı
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TÜRKİYE sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusunda bulunan Suluk beldesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

#Tel Abyad #Patlama #Ölü #Yaralı #YPG
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