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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Teknoloji firmalarına yeni vergi hazırlığı

AB Komisyonu, Google, Facebook, Uber, Airbnb, Twitter ve Amazon gibi sanal platformlardan yüzde 3 vergi alınmasına yönelik düzenleme teklifinde bulundu

Teknoloji firmalarına yeni vergi hazırlığı

AB Komisyonu, Google, Facebook, Uber, Airbnb, Twitter ve Amazon gibi sanal platformlardan yüzde 3 vergi alınmasına yönelik düzenleme teklifinde bulundu

21 Mart 2018 Çarşamba 17:51
Teknoloji firmalarına yeni vergi hazırlığı
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AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde faaliyet gösteren Google, Facebook, Uber, Airbnb, Twitter ve Amazon gibi sanal platformların cirolarından yüzde 3 oranında vergi alınmasına yönelik düzenleme teklifinde bulundu. 

AB Komisyonu, dijital ekonominin vergilendirilmesine yönelik yeni düzenleme teklifini açıklandı.

Buna göre, Avrupa'da faaliyet gösteren Google, Facebook, Uber, Twitter, Airbnb ve Amazon gibi dijital platformlar yıllık cirolarının yüzde 3’ü oranında vergi alınacak.

Vergi, küresel çapta yıllık geliri 750 milyon avronun üzerinde olan ve vergilendirilebilir gelirleri AB ülkelerinde yıllık 50 milyon avroyu aşan dijital şirketlere yönelik olacak.

Bu vergiyle AB üyesi ülkelerin yıllık 5 milyar avro civarında gelir elde etmesi bekleniyor.

Düzenleme teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.

Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek, devamında da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesi gerekecek.

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AB KomisyonuGoogleFacebookYeni VergiABD
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