Teklifini reddeden sevgilisini boğdu, boynunu kırıp gözlerini çıkardı!

ABD'de evlenme teklifine beklemediği bir yanıt alan genç adam sevgilisini vahşice öldürdü.

"BAŞKA ERKEKLERLE YATIYORUM" DİYEREK TEKLİFİ REDDETTİ

Pensilvanya'da yaşayan 34 yaşındaki Christopher Ryan Tucker isimli adam, 19 yaşındaki sevgilisine evlenme teklif etti. Ancak genç kadın "Başka erkeklerle yatıyorum" diyerek teklifi reddetti.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, BOYNUNU KIRDI, GÖZLERİNİ ÇIKARDI

Aldığı cevap üzerine öfkelenen adam, kız arkadaşını boğarak öldürdükten sonra boynunu kırdı, gözlerini çıkardı. Cani adam kadının cansız bedenini halıya sarıp kaçtı.

ARAÇ ÇALMAK İSTERKEN YAKALANDI

Tucker, Illinois şehrinde arabası bozulunca, yakınlarda bulunan bir çiftlikten araç çalmaya çalışırken yakalandı.

GENÇ KADININ CANSIZ BEDENİ EVDE BULUNDU

Polis tarafından gözaltına alınan Tucker'in evine giden polis, genç kızın cansız bedenini kanlar içinde halıya sarılı bir vaziyette buldu.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Tucker, polise verdiği ifadede suçunu kabul etti. Tucker ve kız arkadaşını tanıyan bir kişi Tucker'in sürekli psikolojik tedavi gördüğünü ve olanlara inanamadığını söyledi.