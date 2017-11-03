Tehlike kapımızda! Sıcaklık artışı ile şehirler sular altında kalacak

BİLİM insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre 2100 yılında; Şangay, İskenderiye, Rio, Osaka ve Miami küresel ısınma sebebiyle 2 metre yükselen deniz sularının altında kalacak. Yarım milyardan fazla insanın suların yükselişinden etkileneceği öngörülüyor.

EN ÇOK ASYA ETKİLENECEK

Kar amacı gütmeyen İklim Merkezi (Climate Central) kuruluşundaki bilim adamlarının çalışmasına göre, deniz sularının yükselişinden en çok Asya kıtasındaki şehirler etkilenecek.

YARIM MİLYAR İNSANI İLGİLENDİRİYOR

Climate Central Deniz Seviyeleri ve Etkileri Başkan Yardımcısı Dr. Ben Strauss, "Eğer gezegeni 4 derece ısıtırsak olacaklar gerçekten çok ürkütücü ve üzücü. Birçok ünlü abide, anıt ve birçok şehir deniz suları altında kalacak. Kıyı şehirlerde yaşayan yarım milyardan fazla insan suların yükselişinden etkilenecek" dedi.

2100 YILINDA SICAKLIK 3 DERECE ARTACAK

Paris İklim Anlaşması uyarınca dünya çapında neredeyse tüm hükümetler sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlandırmayı, hatta bu rakamı 1.5 dereceye kadar çekmeyi hedefliyor. Ancak bilim insanlarının son tahminlerine göre, karbon salınımları sebebiyle 2100 yılı itibariyle yerkürede sıcaklıklar 3 derece artacak.

Rapora göre suların yükselerek formunu değiştirdiği şehirlerde milyonlarca insanın hayatı ciddi ölçüde etkilenecek. Şangay'da 17.5 milyon, Hong Kong'da 7 milyon ve Osaka'da 5.2 milyon insanı etkilemesi öngörülen su yükselmesinin, İskenderiye'de 3, Hague'da 2.5, Miami'de 2.7 ve Rio de Janerio'da 1.8 milyon insanın hayatını etkilemesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler de geçtiğimiz hafta tüm hükümetleri Paris Anlaşması'na uymaya çağırmış, anlaşmaya uygun davranılsa dahi hedefleri tutturmanın imkansız olduğunu söylemişti.