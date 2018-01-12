Tecavüze uğrayan kadın, adamın cinsel organını ısırarak kaçtı

GÜNEY Afrika'da hamile bir kadın çocuğunun önünde cinsel saldırıya uğradığı için saldırganının penisini ısırarak ağır yara almasını sağladı. Güney Afrika polisi, şüpheli tecavüzcü için geniş çaplı arama başlattı.

Müfettişler, ülkedeki, cinsel organından yaralanmış kimseleri tedavi eden hastaneleri polise başvurmaya çağırdı.

Kadın, Mpumalanga eyaletindeki bir kliniğe beş yaşındaki çocuğuyla birlikte giderken iki erkeğin arabayla bırakma teklifini kabul ettikten sonra bıçak zoruyla tecavüze uğradı.

Gazetevatan'ın haberine göre polis açıklamasında, erkeklerin kadını silah zoruyla tehdit ederek çığlık atmamalarını söylediğini ve Beyaz Nehir yakınlarındaki bir tarlada çalılıkların arasında tecavüze uğradığını belirtti.

Kadının tecavüzcünün cinsel organını ısırmasının ardından iki tecavüzcünün de kaçtığı ve anne ile çocuğu olay yerinde bıraktığı belirtildi.

Şüphelinin kimliğinin henüz belirlenip belirlenemediği sorulması üzerine polis üzerinde halen çalıştıklarını bildirdi.

Güney Afrika'da cinsel saldırı büyük problem. Araştırmalara göre sadece 2016-2017 yılı içinde 39 bin 828 tecavüz vakası gerçekleşti.

(Vatan)