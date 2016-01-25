Tecavüze karşı 'çıplak isyan'

ÜLKEMİZDE özellikle Özgecan Aslan olayından sonra iyice hassaslaştığımız tecavüz konusunda bütün dünya harekete geçmiş durumda. Şimdilerde en büyük tepkilerden biri de tecavüz suçuna bir anlamda kulp takmaya, bahane üretmeye çalışan fikirlere karşı ortaya çıkıyor. Alkollü olmak, kadının giyim tarzı, çıplaklık... Bu tip unsurların tecavüzü asla haklı çıkartamayacağının altını çizen Rory Banwell adlı bir fotoğrafçı özel bir çalışmaya imza attı. Avustralyalı sanatçı bütün dünyanın dikkatini çekmek ve istediği mesajları tüm "çıplaklığıyla" ulaştırmak için bir derleme yaptı. Kendisine poz veren modellerin üstüne vermek istediği mesajları yazan Banwell kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başardı.