Tecavüz sonucu dünyaya geldiğini öğrenince...

07 Mart 2015 Cumartesi 12:01
AZERBEYCAN'DA büyük yankı uyandıran dram, Azad TV’de yayınlanan 'Öz Aramızda' isimli programda yayınlandı. Programa katılan ‘Zuhur’, kendisine bir ailenin bakıp büyüttüğünü, geçmişini merak edip araştırınca kendisine bakan ve ‘Anne’ dediği kadından hiç tanımadığı gerçek annesi ile ilgili çeşitli iddialar duyduğunu söyledi. Televizyon yapımcıları bunun üzerine Zuhur ile ilgili kapsamlı araştırma yaptıktan sonra Azeri genci yeniden stüdyoya davet etti.
Sunucu, Zahur’un annesinin Bakü’de Ahmetli Mevkii’nde yaşayan ‘Sadakat’ adlı bir kadın olduğunu, ‘Senan’ adlı bir dayısı olduğunu belirterek, şöyle dedi: “Atan (Baban) tezeli rahmete gider. Senan’ın dışında Müşfik ve Salman adlı dayıların var. Ananda ise işitme ve danışma (konuşma) problemi var. Lal. kendisi. Sana denildiği gibi; sen tecavüz neticesi dünyaya gelmişsin. Senin anan bu tecavüz ardından danışmasını (konuşmasını) yitirmiştir."
Program sunucusu Zuhur’a annesinin en azından stüdyoya getirilerek yıllar sonra oğluna kavuşmasını önerdi. Stüdyo konuklarının gözyaşları içerisinde izlediği bu diyalog karşısında bir kara konuşamayan Zuhur, ağlayarak bu öneriyi kabul etmedi: "Ben onları istemirem. Ben bundan sonra onlara evlat olabilmerem. Benim validelerim (annem) var. Ben onlara evlat olabilirim. Beni onlar büyüttü. Hasta olduğumda benim başımda gece- gündüz bu insan başımın üstünde durdu.”
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Son Güncelleme: 07.03.2015 11:02