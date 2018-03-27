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Tecavüz pazarlığı ortaya çıktı! Tecavüzcünün kardeşine tecavüz ettiler

Pakistan'da bir kadına tecavüz eden saldırgan, ceza almamak için kurbanın erkek kardeşinin kendi kız kardeşine tecavüz etmesini kabul etti. Tecavüz pazarlığı ortaya çıkınca 12 kişi tutuklandı

Tecavüz pazarlığı ortaya çıktı! Tecavüzcünün kardeşine tecavüz ettiler

Pakistan'da bir kadına tecavüz eden saldırgan, ceza almamak için kurbanın erkek kardeşinin kendi kız kardeşine tecavüz etmesini kabul etti. Tecavüz pazarlığı ortaya çıkınca 12 kişi tutuklandı

27 Mart 2018 Salı 17:42
Tecavüz pazarlığı ortaya çıktı! Tecavüzcünün kardeşine tecavüz ettiler
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PAKİSTAN'IN Pencap bölgesindeki Toba Tek Singh şehrine bağlı Pir Mahal bölgesinde, 20 Mart tarihinde bir tecavüz vakası meydana geldi. Yerel basın, saldırganın ailesinin özür dilemek ve konuyla ilgili uzlaşma sağlamak üzere kurbanın ailesini ziyaret ettiğini yazdı.

TECAVÜZ PAZARLIĞI YAPTILAR

Kurbanın ailesini, saldırganı affetmeyi kabul etmeleri karşılığında, ailenin erkek çocuğunun saldırganın kız kardeşine tecavüz etmesini şart koştu. Saldırganın ailesi de, bu mide bulandıran pazarlığı kabul etti ve "intikam tecavüzü" gerçekleşti. Aile toplantısına 12 kişinin katıldığı belirtilirken, intikam tecavüzü de ilk tecavüzden 1 gün sonra, 21 Mart tarihinde gerçekleşti.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

İlk tecavüz vakasının ardından ailelerin şikayetçi olmaması üzerine bir polis memuru tarafından olay açığa çıkarıldı. Pir Mahal polis memurlarından Shaukat Ali Javed, durumu fark ederek müdürüne bildirdi. Olayın ortaya çıkması üzerine, aralarında ikinci tecavüz kurbanı kadın da dahil 4 kadının olduğu 12 kişi tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
PakistanTecavüz
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