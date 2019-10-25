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TBMM logolu lokum kutusunu fırlatan vekile ceza

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermek için TBMM logolu lokum kutusunu yere fırlatan Avrupa Parlamentosu milletvekili Angelo Ciocca'ya 5 günlük uzaklaştırma cezası verildi.

DÜNYA 25.10.2019, 22:27
TBMM logolu lokum kutusunu fırlatan vekile ceza
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TÜRKİYE'NİN başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermek için TBMM logolu lokum kutusunu yere fırlatan Avrupa Parlamentosu milletvekili Angelo Ciocca'ya 5 günlük uzaklaştırma cezası verildi.

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