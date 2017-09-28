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Tayvanlı fenomen görenleri şaşkına çeviriyor

Tayvanlı Instagram fenomeni ve oyuncu Lin-Chi-Ling'i görenler gözlerine adeta inanamıyor. Instagram üzerinde 367.000 takipçisi olan ünlü oyuncu 20'lerinde gibi gösterse bile aslında tam olarak 42 yaşında

Tayvanlı fenomen görenleri şaşkına çeviriyor

Tayvanlı Instagram fenomeni ve oyuncu Lin-Chi-Ling'i görenler gözlerine adeta inanamıyor. Instagram üzerinde 367.000 takipçisi olan ünlü oyuncu 20'lerinde gibi gösterse bile aslında tam olarak 42 yaşında

28 Eylül 2017 Perşembe 14:16
Tayvanlı fenomen görenleri şaşkına çeviriyor
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TAYVANLI oyuncu Lin-Chi-Ling, sosyal medya üzerinden fenomen olduktan sonra dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Başta İngiltere’nin çok satan gazetelerinden The Sun olmak üzere birçok uluslararası medya kuruluşu Tayvanlı kadını haber yaptı.

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Fakat Lin-Chi-Ling’in haber olmasının sebebi takipçileri ya da yer aldığı dizilerin büyük başarılara erişmesi değil. Sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kendine hatırı sayılır bir takipçi kitlesi edinen Lin-Chi-Ling’i görenler 20’lerinde bir oyuncu olduğunu tahmin edebilir.

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Fakat gerçek hiç de öyle değil… Zira oyuncu tamı tamına 42 yaşında. 1974’te dünyaya gelen Lin, Kanada’da eğitimine devam ediyor.

2010’da bazı dizi ve filmlerde rol alarak hayran sayısını artıran oyuncu, gençliğinin sırrını açıklamadı.

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Anahtar Kelimeler:
TAYVANLI KADINGenç
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