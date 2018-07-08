Tayland’dan iyi haber… Çocuklar tek tek kurtarılıyor

BÜTÜN dünya nefesini tuttu, Tayland’dan gelecek iyi haberi bekliyordu… İki haftayı aşkın bir süredir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve futbol takımının antrenörü için bugün Tayland yönetimi, uluslararası ekiplerle birlikte çalışmaya başlamıştı.

Bugün erken saatlerde başlayan operasyondan iyi haber geldi. Chiand Rai bölgesindeki yetkililer, operasyondan ilk olumlu sonucun geldiğini duyurdu. Sağlık biriminin başında yer alan ve aynı zamanda kurtarma ekibini de yöneten Tossathep Boonthong, “İki çocuk kurtarıldı. Şimdi mağara yakınındaki hastanedeler” dedi.

İLK İKİ ÇOCUĞUN İSMİ BELLİ OLDU

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan yetkililer diğer çocukların da yolda olduğunu açıkladı. AFP’ye konuşan Korgeneral Kongcheep Tantrawanit, dört çocuğun daha kısa süre içerisinde çıkacağını açıkladı. Tantrawanit, “Dört çocuk üçüncü bölmeye geldi. Dalgıçların merkezi olan bu noktadan sonra yürüyerek çıkacaklar” dedi. Reuters’a konuşan üst düzey yetkililer, Tham Luang mağarasından 6 çocuğun kurtarıldığını açıkladı.

New York Times’ın haberinde kurtarılan ilk iki çocuğun kimliğinin Mongkol Boonpiam ve Prajak Sutham olduğu ifade edildi.

Yetkililer, uzman ekip ve doktorların birlikte bir liste hazırladığını ve buna göre çocukları kurtardığını aktardı. Yapılan açıklamada en güçsüz ve yorgun çocuğun ilk kurtarıldığını ve en sonda da en kuvvetli ve kendinde olan çocuğun kurtarılacağı ifade edildi.Reuters’a konuşan Tossathep, “Fiziksel olarak kontroller yapılıyor. Henüz Chiang Rai Hastanesi’ne sevk edilmediler. İlk tetkiklerden sonra tahliye edilecekler” dedi. Yetkililer kurtarma operasyonundan önce en iyi ihtimalle akşamüstüne doğru çocukların kurtarılabileceğini açıklamıştı. Böylelikle beklenenden daha hızlı bir şekilde kurtarma operasyonunun başladığı ifade edildi. Yetkililer daha önce kurtarma operasyonunun en az 2-3 gün süreceğini açıklamıştı. Görgü tanıkları iki ambulansın olay yerinden hızla uzaklaştığını ve daha sonra askeri bir helikopterin havalandığını açıkladı.

Yerel saatle 10:00’da 13’ü yabancı 5’i Tayland donanmasından 18 dalgıç ile başlatılan kurtarma operasyonu öncesinde dalış ekibi, sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri hariç diğer tüm ekipler mağaranın girişinden uzaklaştırılırken, basın mensuplarının da görüntü alması yasaklanmış ve mağara girişine helikopter ve oksijen tüpleriyle birlikte çok sayıda sağlık ekibi yerleştirilmişti.

Taylandlı yetkililer, dün mağarada oksijen seviyesinin azalması ve yeni yağış beklenmesi nedeniyle endişe duyduklarını açıklamıştı. Oksijen seviyesinin yüzde 12’ye düşmesi durumunda çocukların şoka girebileceği ifade edilmişti.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ve 25 yaşındaki futbol antrenörleriyle birlikte 23 Haziran’dan beri kayıp olan grup, Tayland’ın Myanmar ile olan sınırındaki bir mağarada çocuklardan birinin doğum gününü kutlamak için gezmeye çıkmıştı.