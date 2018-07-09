Tayland'daki kurtarma operasyonundan peş peşe sevindirici haberler!

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarma operasyonu başladı.

İlk olarak kurtarma operasyonunun başlamasından 9 saat sonra iki çocuk sağ olarak mağaradan çıkarıldı. Daha sonra bölgeden peş peşe iyi haberler gelmeye başladı. Tayland'daki mağaradan kurtarılan çocukların sayısı 6'ya yükseldi.

Çocukların bölgede kurulan hastanede tedavi altına alındığı daha sonra helikopterle daha büyük bir hastaneye götürülecekleri açıklandı.

ÇOCUKLAR DÖRT GRUBA AYRILDI

Bangkok Post'un haberine göre, kurtarma operasyonu için çocuklar 4 ayrı gruba ayrıldı. İlk grupta 4 çocuğun yer alacağı, diğer grupların ise 3'er kişilik olacağı belirtildi. Çocukların antrenörü de son grupta yer alacak.

Mağara içindeki dar geçitlerde her çocuğa iki dalgıcın eşlik etmesi bekleniyor. Dalgıçlardan birisi çocuğu arkasından yüzerken, diğer dalgıç çocuğun önünden yüzerek çelik bir halatla çocuğa kılavuzluk ediyor. Dalış maskesi takılan çocuklar oksijen tüpü taşımıyor ve dalgıçın sırtındaki tüp yardımıyla nefes alıyor.

Çiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn, bu sabah başlayan kurtarma operasyonuna 13 yabancı ve 5 Taylandlı dalgıcın katıldığını, her bir çocuğa mağaradan adım adım çıkarılırken iki dalgıcın eşlik edeceğini söyledi.

Narongsak, mahsur kalan çocuklardan ilkinin en iyi ihtimalle 11 saat sonra kurtarılacağını belirtirken, Tümgeneral Çalongçai Çaiyakam, operasyonun, kısmen suyla dolan mağaradaki koşullara bağlı olarak 2 ila 4 gün süreceğini açıkladı.

Grubun mahsur kaldığı nokta ile mağara girişi arasında birbirine bağlı yaklaşık üçer kilometrelik iki ayrı tünel sistemi bulunuyor. Bu tünellerde suyla kaplı çok sayıda dar geçit ve galeriler yer alıyor. Çocukların buralardan dalarak çıkarılması tek seçenek olarak ortaya çıkıyordu.

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarma operasyonu başladı.

İlk olarak kurtarma operasyonunun başlamasından 9 saat sonra iki çocuk sağ olarak mağaradan çıkarıldı. Daha sonra bölgeden peş peşe iyi haberler gelmeye başladı. Tayland'daki mağaradan kurtarılan çocukların sayısı 6'ya yükseldi.

Çocukların bölgede kurulan hastanede tedavi altına alındığı daha sonra helikopterle daha büyük bir hastaneye götürülecekleri açıklandı.

ÇOCUKLAR DÖRT GRUBA AYRILDI

Bangkok Post'un haberine göre, kurtarma operasyonu için çocuklar 4 ayrı gruba ayrıldı. İlk grupta 4 çocuğun yer alacağı, diğer grupların ise 3'er kişilik olacağı belirtildi. Çocukların antrenörü de son grupta yer alacak.

Mağara içindeki dar geçitlerde her çocuğa iki dalgıcın eşlik etmesi bekleniyor. Dalgıçlardan birisi çocuğu arkasından yüzerken, diğer dalgıç çocuğun önünden yüzerek çelik bir halatla çocuğa kılavuzluk ediyor. Dalış maskesi takılan çocuklar oksijen tüpü taşımıyor ve dalgıçın sırtındaki tüp yardımıyla nefes alıyor.

Çiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn, bu sabah başlayan kurtarma operasyonuna 13 yabancı ve 5 Taylandlı dalgıcın katıldığını, her bir çocuğa mağaradan adım adım çıkarılırken iki dalgıcın eşlik edeceğini söyledi.

Narongsak, mahsur kalan çocuklardan ilkinin en iyi ihtimalle 11 saat sonra kurtarılacağını belirtirken, Tümgeneral Çalongçai Çaiyakam, operasyonun, kısmen suyla dolan mağaradaki koşullara bağlı olarak 2 ila 4 gün süreceğini açıkladı.

Grubun mahsur kaldığı nokta ile mağara girişi arasında birbirine bağlı yaklaşık üçer kilometrelik iki ayrı tünel sistemi bulunuyor. Bu tünellerde suyla kaplı çok sayıda dar geçit ve galeriler yer alıyor. Çocukların buralardan dalarak çıkarılması tek seçenek olarak ortaya çıkıyordu.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 11:34