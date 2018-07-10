Tayland'da mutlu son: 12 çocuk ve antrenör kurtarıldı

TAYLAND'da mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde mutlu sona ulaşıldı.

Mağarada geriye kalan 4 çocuk ve antrenör de bugün kurtarıldı. İlk iki günde 8 çocuk kurtarılmıştı. Mağarada son olarak kalan antrenör de dışarı çıkarılarak operasyon sone erdirildi.



Dün ara verilen çalışmalara bu sabah 19 dalgıçın katılımıyla yeniden başlanmıştı.

Daha önce kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ancak 1 hafta gözlem altında tutulacakları açıklandı.