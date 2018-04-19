Tatil cennetinde rezillik! Ağların üzerinde...

İSPANYA'YA bağlı Ibiza Adası'nda cesur bir çift gün ortasında sahilde bulunan balıkçı ağlarının üzerinde cinsel ilişkiye girdi. Yerel bir balık pazarında gerçekleşen olay, orada bulunan vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR

Yerel gazete Periodico de Ibiza'da yayınlanan görüntüler büyük ilgi uyandırdı. Olayın hangi gün olduğu açıklanmazken öğlen saatlerinde yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Çiftin bir gece kulübünde içki ve uyuşturucu alarak sabahlamış olduklarının tahmin edildiği açıklandı.

ÇEVREDEKİLER ALKIŞLADI

Komşu Formentera Adası'na giden feribot seferlerinin yapıldığı alanın hemen yanında, oldukça kalabalık bir bölgede gerçekleştirilen eyleme çevredekiler de alkışlarla tempo tutarken, çift çevredekileri umursamadan ilişkiye girmeye devam etti.