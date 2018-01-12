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Tatbikatta ip koptu, askerler helikopterden inerken yere çakıldı

Hindistan'da yapılan tatbikat esnasında helikopterden iple aşağı inen askerler, ipin kopması üzerine yere çakıldı

Tatbikatta ip koptu, askerler helikopterden inerken yere çakıldı

Hindistan'da yapılan tatbikat esnasında helikopterden iple aşağı inen askerler, ipin kopması üzerine yere çakıldı

12 Ocak 2018 Cuma 14:20
Tatbikatta ip koptu, askerler helikopterden inerken yere çakıldı
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HİNDİSTAN'DA kaydedilen görüntülerde, askerlerin eğitim amacıyla helikopterden iple kayarak indiği görüldü. Ancak kısa bir süre sonra ip helikopterden kurtuldu ve 2 asker metrelerce yüksekten yere çakılırken o anlar anbean kaydedildi.

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