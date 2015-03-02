Tatbikata kızdı, füze fırlattı

02 Mart 2015 Pazartesi 12:43
KUZEY Kore ordusu, ABD ve Güney Kore'nin müşterek askeri tatbikatına tepki olarak sabah saatlerinde iki adet kısa menzilli balistik füze fırlattı.Güney Kore Savunma Bakanlığı, yerel saatle 06.32 ve 06.41'de atılan balistik füzelerin muhtemelen Scud tipi olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Nampho limanı üzerinden doğu yönüne seyreden füzeler karaya 490 kilometre uzaklıkta denize düştü. Wall Street Journal gazetesi, fırlatmaların yüz binlerce Amerikan ve Güney Kore askerinin planlı askeri tatbikata başladığı sırada gerçekleştiğine dikkat çekerek, bunun açık bir protesto olduğu yorumunda bulundu.Pyonyang yönetimi, füze atışlarının hemen öncesinde yayımladığı açıklamada, söz konusu tatbikatı "sürpriz bir işgal için sis perdesinden başka bir şey değil" şeklinde niteledi. Açıklamada, "saldırganlığa" karşı koymak için "acımasız vuruşlar" yapılacağı ifadeleri de yer aldı.
Kaynak:hürriyet
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Son Güncelleme: 02.03.2015 11:45