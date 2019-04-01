Tarlaya düşen uçakta 3 kişi öldü

Fransa'dan kalktıktan sonra bir tarlaya çakılan ve tamamen yanan küçük uçaktaki üç kişi öldü. Yolculardan ikisinin Rus olduğu bildiriliyor

Tarlaya düşen uçakta 3 kişi öldü
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ALMANYA'NIN Hessen eyaletine bağlı Erzhausen kenti  yakınlarında bir küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği  bildirildi. 
 
Güney Hessen Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uçağın  Egelsbach havaalanının yakınında bir tarlaya  düştüğü ve tamamen yandığı ifade  edildi fakat düşme nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
İlk belirlemelere göre uçakta pilotun yanı sıra 2 kişinin cesetlerinin  bulunduğu aktarılan açıklamada, uçakta iki Rus vatandaşının bulunduğu yönünde  bilgi aldıklarını, ancak cesetlerin kimliğinin belirlemesinin birkaç gün  alabileceği kaydedildi. 
 
Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, Epic E 100 tipi uçağın Fransa’dan kalktığı belirtildi. 
 
'S7' havayolu şirketininin açıklamasına dayandırılan haberde, kazada hayatını kaybedenler arasında şirket sahiplerinden 55 yaşındaki Rus iş kadını Natalija Filjova’nın da bulunduğu aktarıldı.
 

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