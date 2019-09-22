Tarikattan nasıl kaçtığını anlattı: Şantaj, kadın ticareti, kölelik...

20 yıl boyunca, bir "kişisel gelişim grubu" olduğu iddia edilerek yürütülen seks tarikatı Nxivm'in elinden kaçmayı başaran oyuncu Sarah Edmondson, yaşadıklarını anlattı.



Şu anda 42 yaşında olan Kanadalı oyuncu Sarah Edmondson, tarikata girdiğinde henüz 27 yaşındaydı. Edmondson, tarikat üyelerinden film yapımcısı Mark Vicente ile tanıştıktan sonra Nxivm'e katıldı. Vicente, tarikatın bir kişisel gelişim grubu olduğu yalanını söyledi. Genç kadın, kendisine söylenen bu yalandan şüphelenmedi. Edmondson, tarikata girdiğinde hayatında iyi bir yerlere gelmek için çabalayan genç ve umut vadeden bir aktisti. Tarikatta 10 yılı aşkın süre geçirdi Kanadalı oyuncu... Bu süre boyunca kendini tarikata adadı. Seks tarikatının kurucu üyeleri olan Keith Raniere ve Nancy Salzman'ın sağ kolu haline geldi. Kendini "dünyayı değiştirmek isteyen hümanist insanlarla dolu" bir kulüpte sanan Sarah, burada tanıştığı biriyle evlendi ve çocuk doğurdu. Tarikatın geleneği olarak, kurucu Keith Raniere'in adının baş harflerinin kadınların vücutlarına dağlanıyordu. 40 dakika kadar süren bu acılı süreç, Sarah Edmondson'u çok etkiledi. Raniere'in baş harfleriyle dağlanan kadınlar, daha sonra onunla ilişkiye giriyordu. Sarah, bu uygulamayla bir güçlendirme ve motivasyon topluluğunda değil bir kölelik sisteminin içine dahil olduğunu anladı. Edmondson, kendisini tarikatla tanıştıran Mark Vicente'nin de cesaretlendirmesiyle tarikatı terk edip kaçmaya karar verdi. Raniere'in istismarına maruz kalmadan kocası ile birlikte tarikattan kaçmayı başardı Sarah. 2017 yılının ekim ayında tarikatta yaşananları anlattı. Oyuncunun açıklamaları New York Times gazetesinin birinci sayfasında yayınlandı.