Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

Tarihteki en büyük salgın: Kolera

Uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, geçen nisan ayından bu yana ülkeyi etkisi altına alan kolera salgınının "tarihteki en büyük salgın" olduğunu duyurdu

Tarihteki en büyük salgın: Kolera

Uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, geçen nisan ayından bu yana ülkeyi etkisi altına alan kolera salgınının "tarihteki en büyük salgın" olduğunu duyurdu

29 Eylül 2017 Cuma 10:42
Tarihteki en büyük salgın: Kolera
banner404

OXFAM, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "27 Nisan'dan bu  yana hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 100'ü aştı, 755 bin şüpheli vaka  tespit edildi. Bu, tarih boyunca kaydedilen en yüksek rakam." ifadesi kullanıldı.  Açıklamada, şüpheli vaka sayılarının kasım ayına kadar 1 milyon kişiye  ulaşabileceği uyarısı yapıldı.
 
Oxfam'ın İnsani Yardım Müdür Yardımcısı Nigel Timmins ise açıklamada,  Yemen'de dünyadaki en büyük insani krizin yaşandığını kaydetti. Timmins, Yemen  krizinin gittikçe kötüleştiğine ve ülkede 2 yılı aşkın süredir devam eden savaşın  koleranın yayılması için benzersiz bir ortam hazırladığına dikkati çekti.
 
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) önceki gün yayımladığı raporda, kolera  salgınının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 745 bin 205 şüpheli  vaka görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 119 kişinin öldüğü belirtilmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüOxfamKolera
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü
İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu
İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu
Avrupa’nın gözü İspanya’daki referandumda
Avrupa’nın gözü İspanya’daki referandumda

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim