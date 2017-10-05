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Tarihte bir ilk! Suudi Kral Rusya'da

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Bu, tahttaki bir Suudi Kralı'nın Rusya'ya yaptığı ilk resmi ziyaret. Suudi yetkililer 81 yaşındaki Kral Selman'ın ziyaretini "tarihi" olarak nitelendiriyor

Tarihte bir ilk! Suudi Kral Rusya'da

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Bu, tahttaki bir Suudi Kralı'nın Rusya'ya yaptığı ilk resmi ziyaret. Suudi yetkililer 81 yaşındaki Kral Selman'ın ziyaretini "tarihi" olarak nitelendiriyor

05 Ekim 2017 Perşembe 13:49
Tarihte bir ilk! Suudi Kral Rusya'da
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BUGÜN Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek olan Kral Selman'ın ziyaretinde bir dizi ticaret anlaşmasının imzalanması bekleniyor.
Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmaların toplam değerinin 3 milyar doları bulacağını açıkladı.
Novak, iki ülke arasındaki yatırımların artması için, aradaki bürokrasinin azaltılmasının yollarının da aranacağını söyledi.
1 milyar dolarlık yatırım fonu Putin ve Kral Selman'ın, enerji projelerini desteklemek üzere yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım fonu kurmaları da bekleniyor.
Kral Selman'ın ziyareti, gelecek ay Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) zirvesinin öncesine denk geliyor.
Rusya ve Suudi Arabistan, OPEC'in en güçlü üyelerinden. OPEC ülkeleri geçen Aralık ayında düşen petrol fiyatları nedeniyle petrol üretimini kısma kararı almıştı.
'Rusya'da enerji sektörünün ciddi yatırıma ihtiyacı var'

BBC Rusça Servisi editörlerinden Famil İsmailov, Rus enerji sektörünün ciddi bir yatırıma ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacını Batı'dan karşılayamadığına dikkat çekiyor: "Rusya, enerji sektöründeki yatırım ihtiyacını, ABD ve diğer ülkelerin Kırım'ın işgali ve Ukrayna'daki savaş gerekçesiyle Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar yüzünden Batı'dan bulamıyor. Bu yüzden Rusya, hangi ülkeden olursa olsun, bu yatırım ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Çin'e soruyorlar, Katar bir miktar yatırım sözü verdi ve Suudi Arabistan sıradaki yatırımcı olabilir". 

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un ziyaretinin diğer öne çıkan konularının Suriye ve Yemen'deki son gelişmeler olması bekleniyor.
Suudi Arabistan'ın hava saldırılarıyla isyancı gruplara müdahalede bulunduğu Yemen, ülkede donanma üsleri bulunan Rusya için stratejik bir ülke.
İsmailov, iki ülke arasında askeri iş birliğinin de artabileceğini belirtiyor: "Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin de ziyaretin gündem maddelerinden biri olacağını söyledi.
Bununla ne kastettiğini bilmiyoruz ama bu açıklama Rusya'nın Suudi Arabistan'a, İran'a da yaptığı gibi, gelişmiş silahlar satabileceği anlamına geliyor olabilir. Bu da ikili ilişkileri daha da güçlendirir."
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ziyareti 4 gün sürecek. Kral Selman'a 100 kadar Suudi iş adamı da eşlik ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı 2007'de ziyaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir PutinRusyaMoskovaSuudi Kral
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