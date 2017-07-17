Tarihi malikanede bulunan; 384 yıllık notta yazanlar şoke etti!

15. yüzyılda inşa edilen ve Kent Kontluğu'nda bulunan Knole House, 365 odası, 52 merdiveni, 12 girişi ve 7 bahçesiyle İngiltere'nin en büyük evlerinden bir tanesi.

Ortaya çıkarılan bir alışveriş listesi ve iki notun, 1603, 1622 ve 1633 yıllarına dayandığı tespit edildi.

Evde bulunan alışveriş listesine balık, iki düzine kalaylı kaşık, kızartma tavası ve sebzeler alınması not edilmiş.

Listeyi, evin baş hizmetçilerinden biri olan Robert Draper kaleme almış.

Alışveriş listesi üzerinde yapılan bilimsel incelemeler, kağıdın 384 yıl öncesine ait olduğunu ortaya koydu.