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Tarihi karar! Artık başörtüsü...

2003 yılında aldığı başörtüsü yasağını revize eden Yüksek Mahkeme, başörtüsünün genel olarak yasaklanamayacağına hükmetti

Tarihi karar! Artık başörtüsü...

2003 yılında aldığı başörtüsü yasağını revize eden Yüksek Mahkeme, başörtüsünün genel olarak yasaklanamayacağına hükmetti

13 Mart 2015 Cuma 14:07
Tarihi karar! Artık başörtüsü...
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ALMAN basınına göre Almanya'da Federal Mahkeme'den başörtüsü konusunda tarihi karar çıktı. Yüksek mahkeme, aldığı kararla başörtüsünün genel olarak yasaklanamayacağına hükmetti.
1 GÜN ÖNCEDEN SIZDI
TAZ gazetesinin bildirdiğine göre, bugün açıklanması beklenen karar, bilgisayar arızası nedeniyle bir gün önce basına sızdı. Kuzey Ren Vestfalya'da görev yapan iki öğretmenin, eyalet yasaları gereği verilen başörtüsü yasağına itirazını görüşen yüksek mahkeme, sadece başörtüsü ve şapka (kipa) takmanın tarafsızlığı zedelemeyeceğine ve okulda huzurun bozulmasına neden olarak gösterilemeyeceğine hükmetti.
"YETERİNCE SOMUT TEHLİKE" ŞARTI
Başörtüsü yasağı için 'yeterince somut tehlike' bulunması şartı getirildi. TAZ'ın haberinde, kararın genel bir başörtüsü serbestisi anlamına gelmediği bildirildi.
KENDİ KARARINI REVİZE ETTİ
Federal Mahkeme, aldığı bu yeni kararla, 2003 yılında aldığı kendi kararını revize etmiş oldu. Yüksek mahkeme, 2003 yılında Stuttgartlı öğretmen Fereshta Ludin'in davasında, yasal dayanağı bulunması durumunda, ihtiyati başörtüsü yasağının mümkün olduğuna karar vermişti. Karar üzerine birçok eyalet başörtüsü yasağı konusunda yasal düzenleme yoluna gitmişti.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 09:09
Anahtar Kelimeler:
Almanya Federal MahkemesiYüksek MahkemeBAŞÖRTÜTarihi Karar
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