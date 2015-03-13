Tarihi karar! Artık başörtüsü...

ALMAN basınına göre Almanya'da Federal Mahkeme'den başörtüsü konusunda tarihi karar çıktı. Yüksek mahkeme, aldığı kararla başörtüsünün genel olarak yasaklanamayacağına hükmetti.
1 GÜN ÖNCEDEN SIZDI
TAZ gazetesinin bildirdiğine göre, bugün açıklanması beklenen karar, bilgisayar arızası nedeniyle bir gün önce basına sızdı. Kuzey Ren Vestfalya'da görev yapan iki öğretmenin, eyalet yasaları gereği verilen başörtüsü yasağına itirazını görüşen yüksek mahkeme, sadece başörtüsü ve şapka (kipa) takmanın tarafsızlığı zedelemeyeceğine ve okulda huzurun bozulmasına neden olarak gösterilemeyeceğine hükmetti.
"YETERİNCE SOMUT TEHLİKE" ŞARTI
Başörtüsü yasağı için 'yeterince somut tehlike' bulunması şartı getirildi. TAZ'ın haberinde, kararın genel bir başörtüsü serbestisi anlamına gelmediği bildirildi.
KENDİ KARARINI REVİZE ETTİ
Federal Mahkeme, aldığı bu yeni kararla, 2003 yılında aldığı kendi kararını revize etmiş oldu. Yüksek mahkeme, 2003 yılında Stuttgartlı öğretmen Fereshta Ludin'in davasında, yasal dayanağı bulunması durumunda, ihtiyati başörtüsü yasağının mümkün olduğuna karar vermişti. Karar üzerine birçok eyalet başörtüsü yasağı konusunda yasal düzenleme yoluna gitmişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 13.03.2015 09:09