Tarihi karar! Artık başörtüsü...

ALMAN basınına göre Almanya'da Federal Mahkeme'den başörtüsü konusunda tarihi karar çıktı. Yüksek mahkeme, aldığı kararla başörtüsünün genel olarak yasaklanamayacağına hükmetti.

1 GÜN ÖNCEDEN SIZDI

TAZ gazetesinin bildirdiğine göre, bugün açıklanması beklenen karar, bilgisayar arızası nedeniyle bir gün önce basına sızdı. Kuzey Ren Vestfalya'da görev yapan iki öğretmenin, eyalet yasaları gereği verilen başörtüsü yasağına itirazını görüşen yüksek mahkeme, sadece başörtüsü ve şapka (kipa) takmanın tarafsızlığı zedelemeyeceğine ve okulda huzurun bozulmasına neden olarak gösterilemeyeceğine hükmetti.



"YETERİNCE SOMUT TEHLİKE" ŞARTI



Başörtüsü yasağı için 'yeterince somut tehlike' bulunması şartı getirildi. TAZ'ın haberinde, kararın genel bir başörtüsü serbestisi anlamına gelmediği bildirildi.



KENDİ KARARINI REVİZE ETTİ

