Tarihi gaf için özür geldi

GEÇEN günlerde IŞİD’in John olarak bilinen militanının kimliğinin tespit edilmesi haberini yapan CNN, yayına Rus lider Vladimir Putin’in fotoğrafını vermişti. Ekrana yansıtılan Putin’in fotoğrafının altına “IŞİD militanı John’un kimliği belli oldu” yazan CNN, olayın ardından Putin’den özür diledi. Hafta sonu yaşanan krizin ardından yapılan açıklamalarda, olayın yaşanan sunucu arızası sonucunda meydana geldiği kaydedildi. Uluslararası haber kanalı CNN’in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Yayın sırasında kullanılan Putin’in fotoğrafı bir sonraki haber için hazırlanmıştı. Fakat yaşanan sunucu hatası nedeniyle fotoğraf kazara ekrana verildi. Bu hata için özür dileriz” denildi. IŞİD’in John olarak bilinen militanının Kuveyt doğumlu Londra vatandaşı Muhammed Emvazi olduğu açıklanmıştı.

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