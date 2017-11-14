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Tarihi anlaşma: 23 ülke ortak Avrupa ordusu kuruyor!

Avrupa Birliği'nde bulunan 23 ülke, ortak bir Avrupa Savunma Fonu oluşturulması için anlaşmaya vardı

Tarihi anlaşma: 23 ülke ortak Avrupa ordusu kuruyor!

Avrupa Birliği'nde bulunan 23 ülke, ortak bir Avrupa Savunma Fonu oluşturulması için anlaşmaya vardı

14 Kasım 2017 Salı 13:46
Tarihi anlaşma: 23 ülke ortak Avrupa ordusu kuruyor!
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AVRUPA Birliği'nde tarihi ortak bir AB Ordusu Anlaşması'na imza atıldı. Askeri fonlar, silah geliştirme ve Avrupa savunma sektörünü kalkındırma konularında entegrasyon konusunda AB üyesi ülkeler 70 yılın ardından anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya imza atan 23 ülke toplamda 5 milyar euroluk (5.8 milyar dolar) bir Avrupa Savunma Fonu oluşturacak. Bu fon silah alımları ve operasyonların finansmanı için kullanılırken araştırma için bu fona AB bütçesinden de finansman aktarılabilecek. Başka bir deyişle 23 ülkenin ordusundan dev bir Avrupa ordusu kurulmasına karar verildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın AB ülkelerini NATO’ya yeterince finansman aktarmamakla suçlaması AB’nin ortak bir askeri operasyon için adım atmasını hızlandırdı. Öte yandan 23 ülkenin askeri güçlerinin birleştiği dev bir ordu AB’nin askeri destek konusunda ABD’ye olan bağımlılığını da azaltacak.

ABD Dış Politika Şefi Federica Mogherini anlaşmayı “tarihi” olarak nitelendirdi ve “asıl sorun ne kadar harcadığımız değil ne kadar dağınık bir şekilde harcadığımız gerçeği” diye konuştu. Ayrıca böyle bir anlaşmanın ABD liderliğindeki NATO’nun faaliyetlerini de güçlendireceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bu adımı “Avrupa’nın kalkınmasında bir mihenk taşı” olarak değerlendirdi. Bir sonraki adım AB liderlerinin Aralık ayında hukuki olarak bağlayıcı olan anlaşmayı imzalaması olacak.

Anlaşmaya İngiltere uzun bir süre karşı çıkarken savunma entegrasyonu fikri, Fransa ve Almanya liderliğinde özellikle de Brexit sonrasında gündemin üst sıralarına yükseltildi. AB üyelerinin büyük bir çoğunluğu NATO’nun savunma harcamaları hedefi olan yüzde 2’yi tutturamıyor – Polonya, Yunanistan ev Estonya AB genelinde bu hedefi tutturabilen üç ülke.

Ortak bildiriyi imzalayan AB üye ülkeleri şöyle:

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollada, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç. Diğer üye ülkeler de ilerde katılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa OrdusuAvrupa Savunma FonuAvrupa
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