Tarihe geçti! Tam 9,1 ton...

ÜLKE basınında yer alan habere göre, gümrük yetkilileri Da Nang kentinde düzenlenen operasyonda 9,1 ton fil dişine el konulduğunu bildirdi.



Yetkililer, bu miktarın şimdiye kadar ülke tarihinde ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu kaydetti.

Vietnam dünyanın önde gelen fil dişi ve gergedan boynuzu kaçakçılığı geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

