Tarihe geçti! Tam 9,1 ton...

Vietnam'ın Da Nang kentinde 9,1 ton fil dişi ele geçirildi

Tarihe geçti! Tam 9,1 ton...
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ÜLKE basınında yer alan habere göre, gümrük yetkilileri Da Nang  kentinde düzenlenen operasyonda 9,1 ton fil dişine el konulduğunu bildirdi.
 
Yetkililer, bu miktarın şimdiye kadar ülke tarihinde ele geçirilen en  yüksek miktar olduğunu kaydetti.
Vietnam dünyanın önde gelen fil dişi ve gergedan boynuzu kaçakçılığı  geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.
 

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