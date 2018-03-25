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Tarihe geçti! Parti sözcüsü devlet televizyonuna tavuk olarak çıktı

Macaristan'da 8 Nisan'da yapılacak genel seçimler öncesi, devlet televizyonunda anayasal bir hak olarak tüm partilere tanınan 5 dakikalık seçim konuşmaları programında dün gece dünya seçim kampanyaları tarihine girecek türden bir olay yaşandı

Tarihe geçti! Parti sözcüsü devlet televizyonuna tavuk olarak çıktı

Macaristan'da 8 Nisan'da yapılacak genel seçimler öncesi, devlet televizyonunda anayasal bir hak olarak tüm partilere tanınan 5 dakikalık seçim konuşmaları programında dün gece dünya seçim kampanyaları tarihine girecek türden bir olay yaşandı

25 Mart 2018 Pazar 11:08
Tarihe geçti! Parti sözcüsü devlet televizyonuna tavuk olarak çıktı
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MACARİSTAN'IN  küçük ama etkili partilerinden "İki Kuyruklu Köpek Partisi" temsilcisi, bir tavuk kostümüyle çıktığı televizyon programında kendine tanınan 5 dakika boyunca sorulan sorulara tek kelime etmeden, sadece "gıdaklayarak" yanıt verdi.
"Gıdaklayan Seçim konuşması" doğal olarak Macaristan'da günün olayı haline geldi.

Macar kamuoyunun bir kısmı, parti sözcüsünün beş dakika boyunca gıdaklamasını seçimlere yakışmayan gayri ciddi bir olay olarak değerlendirirken, pek çok insana göre ise bu konuşma "sözün tükendiği" yerde yapılması gereken en anlamlı konuşmaydı.

İki Kuyruklu Köpek Partisi aslında bir grup gencin seçim sistemini, seçimlerde giderek artan ırkçılığı ve popülizmi alaylı ve mizahi bir dille kınamak için oluşturdukları bir hareket.

Ancak özelikle gençlerin ve aydınların gösterdiği büyük ilgi, hareketi gerçek ama alışılmamış bir parti haline getirdi.

Parti, diğer geleneksel siyasi partilerin vaatlerinin kat kat fazlasını, abartarak ve komik hale getirerek kendi programına alıyor.

'Herkese bedava bira'

Seçimler kazanıldığında bundan böyle "herkese bedava bira" , ya da "yazları serin, kışları ılık günler" vaadi gibi gerçek dışı vaatler insanları güldürerek partiyi kamuoyunda sürekli gündemde tutuyor.

"Sorumsuz vaatler" gibi görünen seçim programının gerisinde ise aslında "hınzır ve zekice" bir üslupla formüle edilen anarşist bir toplum eleştirisi yatıyor.

Seçim programlarında, Zenginlerin paralarını anlamsızca çarçur etmeyeceklerini, bunun yerine bu paraların, alt geçitlerde nakit olarak halka dağıtılacağını Ülkenin güney sınırlarında mültecilere karşı inşa edilen tel örgüler yerine, nasıl olsa aklı başında olan kimse bu ülkede kalmaz diyerek, ülkeyi pas geçen üst geçitler inşa edileceğini Hükümet çevresinin hırçın ve sürekli öfkeli tanımış simalarının hırslarının özel akülerle enerjiye çevrilip bununla ülkede enerji sorununun çözüleceğini, de vaat ediyorlar.

Diğer partilere egemen olan popülist, öfkeli, hırçın ve ümitsiz bir üslup yerine mizahın, sanatın ve hayat sevincinin damgasını vurduğu neşeli üslup pek çok Macarın ilgisini çekiyor.

İnsanlar bağışlarıyla bu sıra dışı partiyi ve tuhaf eylemlerini ayakta tutuyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristanİki Kuyruklu Köpek Partisi
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