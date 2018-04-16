Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...

Taraftarlar boş bir arazide buluşup, tekme tokat kavga etti

İspanya'da Real Madrid ile Malaga taraftarları randevulaşarak boş bir arazide kavga etti. Yaşanan bu olay İngiltere'de geçen futbol holiganizmini anlatan Yeşil Sokak Holiganları filmini hatırlattı

Taraftarlar boş bir arazide buluşup, tekme tokat kavga etti

İspanya'da Real Madrid ile Malaga taraftarları randevulaşarak boş bir arazide kavga etti. Yaşanan bu olay İngiltere'de geçen futbol holiganizmini anlatan Yeşil Sokak Holiganları filmini hatırlattı

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:23
Taraftarlar boş bir arazide buluşup, tekme tokat kavga etti
banner404

HOLİGANLARIN futboldaki rekabetleri artık sadece tribünlerde ya da stadyum önlerindeki dövüş ve çatışmalarla kalmıyor. Bunun son örneği Real Madrid ile Malaga taraftarlarının randevulaşarak boş bir arazide yaptıkları kavga.

İspanya La Liga'da Real Madrid, Malaga'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederken maçtan çok iki takım taraftarların anlaşarak yaptığı kavga konuşuldu.

TARAFTARLAR SİLAH KULLANMADI
Malaga'nın La Casa Nostra taraftar grubuyla Real Madrid'in Ultras Sur grubu müsabakadan önce boş bir arazide toplanarak kavga etti. 10'a 10 yapılan holigan kavgasında taraflar silah kullanmadı. Yüz yüze yapılan kavgadan Real Madrid taraftarları galip çıktı. Kavganın fotoğrafları taraflarca kanıt olarak sosyal medyadan yayınlandı… İspanya'da çok konuşulan bu olay aslında bu bir süredir devam eden bir çeşit moda.

FACEBOOK'TA GRU KURDULAR
Holiganların futboldaki rekabetleri artık sadece tribünlerde ya da stadyum önlerindeki dövüş ve çatışmalarla kalmıyor. Avrupa kulüplerinin holigan taraftarları gruplar oluşturup rakip holiganlarla randevulaşıp boş bir arazide kıyasıya dövüşüyorlar. Facebook'ta kurdukları gruplar vasıtasıyla haberleşen holigan grupları yaptıkları dövüşleri kameraya çekip internette yayınlıyor.
En son Rusya ekibi Zenit'in taraftarlarıyla İsveç ekibi AIK Stockholm'un taraftarları 16 Temmuz'da boş bir arazide karşı karşıya geldi. 17'ye 17 olarak başlayan kavgada kazanan Zenit olurken çok sayıda holigan yaralandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İspanyaReal MadridMalagaİngilteFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimseyi umursamadan trende cinsel ilişkiye girdiler
Kimseyi umursamadan trende cinsel ilişkiye girdiler
Halka korku salan gizemli yaratık sonunda görüntülendi!
Halka korku salan gizemli yaratık sonunda görüntülendi!
Saldırı sonrası ailesinin saklandığı ülkeyi ilk kez açıkladı!
Saldırı sonrası ailesinin saklandığı ülkeyi ilk kez açıkladı!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim