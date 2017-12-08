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Tapınakta kardeş cinayeti! Başrahip abisine pusu kurup kılıçla öldürdü

Japonya'daki ünlü Tomioka Hachimangu tapınağında cinayet işlendi. Baş rahip olarak görev yapan adam, kardeşi tarafından öldürüldü. Saldırgan daha sonra tapınaktaki iki kişiyi daha hedef aldı

Tapınakta kardeş cinayeti! Başrahip abisine pusu kurup kılıçla öldürdü

Japonya'daki ünlü Tomioka Hachimangu tapınağında cinayet işlendi. Baş rahip olarak görev yapan adam, kardeşi tarafından öldürüldü. Saldırgan daha sonra tapınaktaki iki kişiyi daha hedef aldı

08 Aralık 2017 Cuma 13:48
Tapınakta kardeş cinayeti! Başrahip abisine pusu kurup kılıçla öldürdü
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JAPONYA'DA bir tapınakta Samuray kılıcıyla saldırı düzenlendi.

ABİSİNE PUSU KURDU

Başkent Tokyo'da meydana gelen olayda saldırgan, baş rahip olan abisine tapınak çıkışında aracında pusu kurdu. Nagako Tomioka isimli baş rahibi öldüren kardeşi, daha sonra tapınakta görevli bir kadın ve baş rahibin şoförünü hedef aldı.

ARALARINDA HUSUMET VARDI

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, yoldaki yaya geçidine sıçramış kanların yer aldığı fotoğrafları servis etti. Polis ekipleri olay yerinde, bir Samuray kılıcı ve iki bıçak buldu. Japon medyası, kardeşler arasındaki husumet nedeniyle saldırının gerçekleştiğini açıkladı.

400 yıllık Tomioka Hachimangu tapınağı, Tokyo'daki büyük sumo festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor.

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Son Güncelleme: 08.12.2017 13:56
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