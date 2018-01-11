Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yatak odasına bu çiçeği koyan erkekler yaşadı!
Yatak odasına bu çiçeği koyan...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 11 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 11 Ocak 2018 Perşembe
Günlük Burç Yorumu - 11...
Android sürümlerinin kullanım oranları açıklandı!
Android sürümlerinin kullanım oranları açıklandı!

Tankla markete girip şarap çaldı

Rusya'da bir adam, çaldığı tankla markete girdi, marketten şarap çalan adam bir araca da çarparak maddi hasara yol açtı

Tankla markete girip şarap çaldı

Rusya'da bir adam, çaldığı tankla markete girdi, marketten şarap çalan adam bir araca da çarparak maddi hasara yol açtı

11 Ocak 2018 Perşembe 08:46
Tankla markete girip şarap çaldı
banner404

RUSYA'NIN Kutup'lara yakın şehirlerinden Apatity'de bir adam, paramiliter bir spor sürüş okulundan tank çaldı.

ÖNCE TANK SONRA ŞARAP ÇALDI
Çalığı tankla girdiği ormanın ardından dar sokaklarda zigzaglar çizerek ilerledi.  Şehir merkezinden tankın kontrolünü kaybeden kimliği belirsiz adam, önce duran bir araca çarparak maddi hasara neden oldu. Kazadan sonra panikleyerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan zanlı, tankla bir markete girdi.

MARKETE SOKTUĞU TANKI ÖYLECE BIRAKIP KAÇTI
Tanktan inen adam, kırdığı market camlarından içeri girerek bir şişe şarap çaldı. Tankı bırakarak kaçan adamı görenler, sarhoş olduğunu söyledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen yetkililer, adamın yakalanması için çalışma başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TankMarketSarap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendisini şikayet eden müşteriyi bulmak için 850 km yol gitti
Kendisini şikayet eden müşteriyi bulmak için 850 km yol gitti
Bu ülkede hastalandığınızda iş yerine rapor götürmenize gerek yok!
Bu ülkede hastalandığınızda iş yerine rapor götürmenize gerek yok!
3 maddelik not bırakan film yıldızı, ölü bulundu
3 maddelik not bırakan film yıldızı, ölü bulundu

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim