Tankla markete girip şarap çaldı

MARKETE SOKTUĞU TANKI ÖYLECE BIRAKIP KAÇTI Tanktan inen adam, kırdığı market camlarından içeri girerek bir şişe şarap çaldı. Tankı bırakarak kaçan adamı görenler, sarhoş olduğunu söyledi.

ÖNCE TANK SONRA ŞARAP ÇALDI Çalığı tankla girdiği ormanın ardından dar sokaklarda zigzaglar çizerek ilerledi. Şehir merkezinden tankın kontrolünü kaybeden kimliği belirsiz adam, önce duran bir araca çarparak maddi hasara neden oldu. Kazadan sonra panikleyerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan zanlı, tankla bir market e girdi.

RUSYA'NIN Kutup'lara yakın şehirlerinden Apatity'de bir adam, paramiliter bir spor sürüş okulundan tank çaldı.

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