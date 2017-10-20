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Talihsiz bebek bir an önce tedavi edilemezse ölecek

Henüz 8 günlük Filipinli kız çocuğunu, gözündeki küçük bir lekenin büyüyüp tüm suratını kaplaması sebebiyle yaşamla ölüm arasında bir savaş veriyor

Talihsiz bebek bir an önce tedavi edilemezse ölecek

Henüz 8 günlük Filipinli kız çocuğunu, gözündeki küçük bir lekenin büyüyüp tüm suratını kaplaması sebebiyle yaşamla ölüm arasında bir savaş veriyor

20 Ekim 2017 Cuma 16:13
Talihsiz bebek bir an önce tedavi edilemezse ölecek
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FİLİPİNLER'DE doğan ve henüz sekiz günlük olan Angelica Hail Heachanova isimli kız çocuğu, sebebi bilinmeyen bir hastalık ile yüz yüze. Bebeği görenler hem şaşırıyor hem de manzaradan ötürü gözyaşlarını tutamıyor.

UFACIK BİR LEKE OLARAK BAŞLAMIŞ

Doğduktan sonra gözünde küçük kırmızı bir leke olduğu görülen bebeğin ailesi, başta durumu önemsememiş. Sebebi bilinmeyen bu küçük nokta zamanla büyüyerek Angelica'nın kafasından büyük bir hale gelmiş. Doktorları da şaşırtan bu durum gün geçtikçe kötüleşiyor. Angelica'nın son hali, suratına bağlı kocaman bir balon varmış gibi. Doktorlar eğer tedavi edilemezse çocuğun çok fazla yaşayamayacağını söylüyor.

ÇIKARMAK TEHLİKELİ

Hastanede bakım altında tutulan çocuğun yüzündeki devasa kitleyi çıkarmanın ağır kan kaybına neden olabileceğinden korkuluyor. Ancak doktorların söylediğine göre büyüme bir şekilde tedavi edilmezse her an patlayabilir ve yine talihsiz çocuğun kan kaybından ölmesine yol açabilir.

AİLE UMUTLU

Endişeli aile, ilk bebeklerini kaybetmenin korkusunu yaşasa da umutlarını kaybetmediklerini ve Angelica'yı hastaneden sağlığına kavuşmuş bir şekilde çıkartıp evlerine döneceklerine inandıklarını söylüyor.

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