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Taliban elebaşılarından Mansur öldürüldü

Pakistan'da 2014'te çoğu çocuk 150 kişinin öldüğü Peşaver okul saldırısının planlayıcısı ve örgütün elebaşlarından Ömer Mansur öldürüldü

Taliban elebaşılarından Mansur öldürüldü

Pakistan'da 2014'te çoğu çocuk 150 kişinin öldüğü Peşaver okul saldırısının planlayıcısı ve örgütün elebaşlarından Ömer Mansur öldürüldü

18 Ekim 2017 Çarşamba 18:04
Taliban elebaşılarından Mansur öldürüldü
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PAKİSTAN Talibanı'ndan  (TTP)  yapılan yazılı açıklamada, çoğu çocuk 150 kişinin öldüğü okul  saldırısının planlayıcısı ve örgütün Peşaver ve Dara Adam Hel bölgesi sorumlusu  Mansur'un öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, örgütün Mansur'un yerine Osman Mansur Hafizullah'ı atadığı ifade edildi.
 
Örgüt, Mansur'un ne zaman, nasıl ya da nerede öldürüldüğüne ilişkin  bilgi vermedi.
 
Öldürülen Mansur'un aynı zamanda Baça Han Üniversitesi saldırısının da  planlayıcısı olduğu biliniyor.
 
Pakistan'da, 16 Aralık 2014'te 7 Pakistan Talibanı militanı  tarafından, arasında asker çocuklarının da bulunduğu Peşaver'deki okula baskın  düzenlenmiş, saldırıda 134'ü çocuk 150 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayberpaktunhuva'da bulunan Baça Han  Üniversitesine 2016 başında düzenlenen silahlı saldırıda 25'ten fazla kişi  hayatını kaybetmiş, 60'ın üzerinde kişi yaralanmıştı.

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TTPPakistanPeşaver
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