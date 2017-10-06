Talabani'nin cenazesine damga vuran kare! Barzani, Zarif'le yan yana

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de törene katılan isimler arasındaydı. Hatta Zarif'in Barzani ile yan yana oturdukları görüldü. Hatırlanacağı üzere İran, IKBY'deki korsan referandumun ardından Barzani'yi sert bir dille eleştirmiş referandumu tanımadıklarını belirtmişti.

IKBY Başkanı Mesud Barzani cenazede siyasi hayatı boyunca çekiştiği Talabani'nin naaşına çelenk bıraktı. Törende birçok ülkenin temsilcileri de yer aldı.

IRAK eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani için Süleymaniye'de cenaze töreni düzenlendi. Törende ilginç görüntüler de ortaya çıktı.

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