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Talabani'nin cenazesine damga vuran kare! Barzani, Zarif'le yan yana

Irak eski Cumhurbaşkanı Talabani'nin cenaze töreninde IKBY Başkanı Mesud Barzani ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yan yana oturması dikkat çekti

Talabani'nin cenazesine damga vuran kare! Barzani, Zarif'le yan yana

Irak eski Cumhurbaşkanı Talabani'nin cenaze töreninde IKBY Başkanı Mesud Barzani ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yan yana oturması dikkat çekti

06 Ekim 2017 Cuma 17:22
Talabani'nin cenazesine damga vuran kare! Barzani, Zarif'le yan yana
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IRAK eski  Cumhurbaşkanı  Celal Talabani için  Süleymaniye'de cenaze töreni düzenlendi. Törende ilginç görüntüler de ortaya çıktı.

BARZANİ ÇELENK BIRAKTI

IKBY Başkanı  Mesud Barzani cenazede siyasi hayatı boyunca çekiştiği Talabani'nin naaşına çelenk bıraktı. Törende birçok ülkenin temsilcileri de yer aldı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF VE BARZANİ YAN YANA

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de törene katılan isimler arasındaydı. Hatta Zarif'in Barzani ile yan yana oturdukları görüldü. Hatırlanacağı üzere  İran, IKBY'deki korsan referandumun ardından Barzani'yi sert bir dille eleştirmiş referandumu tanımadıklarını belirtmişti.

Haerler.com

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Anahtar Kelimeler:
TalabaniBarzani
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