Talabani'nin cenazesinde bayrak krizi! Vekiller töreni terk etti

IRAK eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Celal Talabani'nin cenaze töreninde bayrak krizi yaşandı. Talabani'nin Almanya'dan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye şehrine getirilen naaşının üzerine IKBY bayrağı serilince, Arap vekiller duruma tepki gösterdi.

TABUT ÜZERİNDEKİ BAYRAK KRİZE YOL AÇTI

Irak merkezli Al Sumaria kanalının haberine göre, geçen salı günü Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Celal Talabani'nin Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde gerçekleştirilen cenaze töreninde bayrak krizi yaşandı.

ARAP MİLLETVEKİLLERİ TÖRENİ TERK ETTİ

Çok sayıda IKBY'li ve Iraklı siyasetçinin yanı sıra dünyanın bir çok ülkesinden temsilcilerin de katılım gösterdiği cenaze töreninde, Talabani'nin tabutunun üzerine IKBY bayrağı serildi. Törende binlerce kişi tarafından taşınan tabutun üzerine serilen bayrak, Irak Parlamentosu'nun Arap milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Irak medyasında yer alan haberlere göre, Arap milletvekilleri cenaze törenini terk etti.