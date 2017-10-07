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Talabani'nin cenazesinde bayrak krizi! Vekiller töreni terk etti

Irak eski Cumhurbaşkanı Talabani'nin tabutu üzerine Irak bayrağı yerine IKBY bayrağı serilmesine tepki gösteren Arap milletvekilleri cenaze törenini terk etti

Talabani'nin cenazesinde bayrak krizi! Vekiller töreni terk etti

Irak eski Cumhurbaşkanı Talabani'nin tabutu üzerine Irak bayrağı yerine IKBY bayrağı serilmesine tepki gösteren Arap milletvekilleri cenaze törenini terk etti

07 Ekim 2017 Cumartesi 09:40
Talabani'nin cenazesinde bayrak krizi! Vekiller töreni terk etti
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IRAK eski  Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri  Celal Talabani'nin cenaze töreninde bayrak krizi yaşandı. Talabani'nin  Almanya'dan  Irak  Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY)  Süleymaniye şehrine getirilen naaşının üzerine IKBY bayrağı serilince, Arap vekiller duruma tepki gösterdi.

TABUT ÜZERİNDEKİ BAYRAK KRİZE YOL AÇTI

Irak merkezli Al Sumaria kanalının haberine göre, geçen salı günü  Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski  Irak  Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri  Celal Talabani'nin Kuzey  Irak'ın  Süleymaniye kentinde gerçekleştirilen cenaze töreninde bayrak krizi yaşandı.
ARAP MİLLETVEKİLLERİ TÖRENİ TERK ETTİ

Çok sayıda IKBY'li ve Iraklı siyasetçinin yanı sıra dünyanın bir çok ülkesinden temsilcilerin de katılım gösterdiği cenaze töreninde, Talabani'nin tabutunun üzerine IKBY bayrağı serildi. Törende binlerce kişi tarafından taşınan tabutun üzerine serilen bayrak,  Irak Parlamentosu'nun Arap milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı.  Irak medyasında yer alan haberlere göre, Arap milletvekilleri cenaze törenini terk etti.

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Kürt Bölgesel YönetimiCelal TalabaniCumhurbaşkanıSüleymaniyeParlamento
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