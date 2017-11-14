Tacize karşı yürüdüler!

PROTESTO yürüyüşünde, yüzlerce kişi ellerinde '#MeToo' (Ben de) yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüşe katılanlann büyük bölümü kadın olsa da erkeklerden de destek geldi.

'#MeToo' kampanyasını başlatan isimlerden aktris Alyssa Milano'nun da aralannda olduğu pek çok sanatçı yürüyüşte yerini aldı.