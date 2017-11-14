Tacize karşı yürüdüler!

PROTESTO yürüyüşünde, yüzlerce kişi ellerinde '#MeToo' (Ben de) yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüşe katılanlann büyük bölümü kadın olsa da erkeklerden de destek geldi.
'#MeToo' kampanyasını başlatan isimlerden aktris Alyssa Milano'nun da aralannda olduğu pek çok sanatçı yürüyüşte yerini aldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.