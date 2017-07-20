Tacizcisinden bakın nasıl intikam aldı

TACİZCİLER genelde yaptıklarından paçayı kurtarmayı başarıyorlar. Birçok kadın da tacizi polise bildirmekten çekiniyor. 32 yaşındaki Krystal Olsen onlardan biri değil.

Gece kulübünde tacize uğrayan kadın intikamını böyle aldı.

Krystal tacize uğrayınca haliyle çok sinirlendi. Tacizciden kaçmak yerine hemen ona müdahale etti.

Tacizciyi kulübün dışına kadar kolundan tutarak sürükleyen kadını, tacizci duvara fırlattı. Ancak Krystal tacizcinin elinden kaçmasına izin vermeyecektı.

Beraber sokağa çıktıkları esnada Krystal hemen polisi aradı ve durumu anlattı. Aynı zamanda tacizcinin fotoğrafını çekip Twitter’da paylaştı.

Twitter’da, “Bu adam beni taciz etti. Onu dışarıya kadar sürüklemeyi başardım. Beni duvara fırlattı. Şimdi göz altına alınınca da korkak gibi ağlamaya başladı” şeklinde bir tweet paylaştı.



Tweet, Twitter’da hızla yayıldı. 350 bin kez favorilere eklendi ve 80 bin kez retweetlendi. İnsanlar, Krystal’ı yaptığı cesurca hareketten dolayı kutladılar.