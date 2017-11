Taciz skandalı kabineyi sallıyor

GEÇTİĞİMİZ hafta iktidardaki Muhafazakar Parti’den 36 ismin karıştığı ‘taciz’ skandalıyla sarsılan İngiltere’de Savunma Bakanı Michael Fallon, 2002 yılında bir kadın gazetecinin dizine defalarca dokunduğuna dair suçlamaların ardından istifasını sundu. Fallon’a yönelik suçlama, geçtiğimiz günlerde bir gazete tarafından gündeme getirilmişti. İngiliz yayın kuruluşu BBC Fallon’un, yıllar sonra ortaya çıkan bu olay nedeniyle sözcüsü aracılığıyla özür dilediğini bildirmişti. Bahsi geçen gazeteci de bir Muhafazakâr Parti konferansındaki akşam yemeği sırasında yaşanan olayın kendisi için kapandığını dile getirmişti. Ancak İngiliz basını 65 yaşındaki Fallon hakkında yeni iddialar da ortaya atılabileceğini belirtmişti. Çok geçmeden de İngiliz bakanın istifa mektubu geldi.

May takdir etti

Fallon, Başbakan Theresa May’e sunduğu istifa mektubunda, “Son günlerde milletvekilleri hakkında bir dizi iddialar ortaya atıldı. Bunların birçoğu yanlıştı. Ama ben geçmişte şerefle temsil ettiğim silahlı kuvvetlerin gerektirdiği yüksek standartların altına düştüğümü kabul ediyorum” dedi. 1983 yılında parlamentoya giren ve 2014’ten beri savunma bakanlığı görevini yürüten Fallon’un istifası May tarafından kabul edildi. Başbakan May Fallon’a, “Makamın üzerinde karakteristik olarak ciddi bir tutumla düşünmeni takdir ediyorum” cevabını iletti.

Geçtiğimiz ay gündeme gelen, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’a yönelik cinsel taciz iddiaları dünya genelinde binlerce kadın ve erkeğin başlarından geçen benzer hikâyeleri paylaşmasına neden olmuştu. Weinstein’a yönelik tepkilerin yarattığı domino etkisi, İngiltere’ye de ulaşmış ve son dönemde birçok İngiliz milletvekiline cinsel taciz ya da istismar suçlamaları yöneltilmişti.

Devamı gelecek

Taciz skandalından ötürü son derece sinirli olduğu söylenen Başbakan May, basına yansıyan listede adı bulunan vekillerin, haklarındaki suçlamaların kanıtlanması halinde en ağır şekilde cezalandırılmalarını istemişti. Parti içi disiplin yönetmeliklerinin son derece ‘göstermelik’ olduğunu savunan May, parlamento geneline yayılmış olan ‘taciz’ kültürünün bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Sırada yardımcısı var

May’in yardımcılığını yürüten Damien Green hakkında da ‘taciz’ iddiasyı ortaya atıldı. Muhafazakar Parti aktivistlerinden Kate Maltby, evli olan Green’in bir görüşmelerinde dizlerine dokunduğunu ve kendisine cep telefonu mesajıyla bir akşam dışarı çıkmayı teklif ettiğini açıkladı. Maltby ile mesajlaştığını kabul eden Green, genç kadının kendisine gönderdiği ‘arkadaşça’ mesajları kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.