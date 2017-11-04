Taciz skandalı! İki milletvekili görevden uzaklaştırıldı

İNGİLTERE'DE Başbakan Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakâr Parti'den cuma günü yapılan açıklamada muhafazakar milletvekili Charlie Elphicke hakkında polise "ağır suçlamalar" iletildiği kaydedildi. Elphicke hakkındaki iddialarla ilgili detaylı açıklama ise yapılmadı.

Charlie Elphicke Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Suçlamaların detayını bilmiyorum ve her tür uygunsuz davranış iddiasını reddediyorum" ifadelerine yer verdi.

Muhalefetteki İşçi partisi de bir milletvekilini, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle görevden aldı. 76 yaşındaki Kelvin Hopkins'in 2014 yılında bir kadını fiziksel olarak taciz ettiği ve söz konusu kadına uygunsuz kısa mesajlar gönderdiği iddia ediliyor. Suçlamaların ardından Hopkins'in parti üyeliği ve parti denetçisi görevi iptal edildi. Konuyla ilgili soruşturmanın da sürdüğü açıklandı.

Başbakan Theresa May, Muhafazakar Partili politikacılar için aralarında cinsel istismara maruz kalan kurbanların şikayette bulunabileceği bir telefon hattının da bulunduğu birçok güncellemeyi içeren yeni davranış kodeksini cuma günü kamuoyuyla paylaşmıştı.

İngiltere parlamentosundaki cinsel taciz skandalının fitilini ateşleyen ise Muhafazakar Partili Ticaret Bakanı Mark Garnier’in sekreterine seks oyuncağı satın aldırdığı iddiasını kabul etmesi olmuştu.

Bu olayın ardından birçok taciz iddiası birbirini kovaladı. İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, 2002 yılında Muhafazakâr Parti konferansındaki akşam yemeği sırasında bir kadın gazetecinin dizine defalarca dokunduğuna dair suçlamaların ardından geçen çarşamba istifa etmişti.

Başbakan Yardımcısı Damian Green hakkında ise partinin destekçilerinden birinin dizine elini koyduğu ve ona imalı bir kısa mesaj gönderdiği yönünde suçlamalar bulunuyor.



