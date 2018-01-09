Tabletini kaybeden kızını yerden yere vurdu, kuzeni gizlice kayda aldı

ARJANTİN'İN başkent Buenos Aires'ten güneyindeki Bahia Blanca kentinde yaşanan korkunç olayda bir anne, tabletini kaybeden çocuğuna şiddet uyguladı. O anlar çocuğun kuzeni tarafından gizlice kameraya alındı.
"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"
Çocuğunu saçlarından tutup havaya kaldıran, tokat ve tekme atan annenin görüntüleri büyük tepki çekti. Annenin çocuğa "Tableti nereye bıraktığını neden hatırlamıyorsun" diye bağırdığı duıyulan videonun sonunda anne, "Eğer o tablet başkasının eline geçerse seni öldürürüm" diyerek çocuğu tehdit etti.
ANNEDEN ALINDI
Yetkililer videonun ortaya açıkmasının ardından annenin çocuğun velayetinden uzaklaştırıldığı ve çocuğun yaşlı bir akrabasının geçici bakımına verildiği açıklandı.
33 yaşındaki annenin, 2 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğuna da şiddet uyguladığı belirtilirken hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.
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